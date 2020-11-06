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06 листопада 2020, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Вибори президента США: Байден випередив Трампа в Пенсильванії

Байден (ліворуч) поступався Трампу (праворуч) на більш як 600 тисяч голосів

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випередив свого опонента з Республіканської партії та чинного президента Дональда Трампа в штаті Пенсильванія.

На початковому етапі підрахунку Трамп мав перевагу в більш як 600 тисяч голосів. Тепер він поступається на 5 587 голосів. Наразі в штаті продовжують рахувати бюлетені, які надійшли поштою.

У випадку перемоги в Пенсильванії Байден здобуде 20 голосів виборників та гарантує собі перемогу на виборах президента США.

Трамп погрожує судовими процесами по всій країні. Він заявляє про шахрайство на виборах у штатах, де результати все ще надходять.

Вибори у США-2020 (інфографіка)

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