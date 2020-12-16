Пушилин с женой едут отдыхать в Сочи

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Главарь подконтрольной России вооруженной группировки «ДНР» Денис Пушилин собирается в ближайшие дни посетить российский курорт Сочи. Копии билетов на поезд из Ростова в Сочи на имя Пушилина, его жены Ирины и охранника предоставил источник Радио Донбасс.Реалии в одном из украинских спецподразделений.

Выписан проездной документ по так называемым «паспортам ДНР». Пушилины собираются ехать вагоном СВ поезда Москва-Адлер стоимостью в один конец 4,5 и 5 тысяч рублей соответственно (это около 1800 гривен).

Оккупированная часть Донецкой и Луганской областей не имеет железнодорожного и авиасообщения ни с Россий, ни со свободной частью Украины. Аэропорты Донецка и Луганска были захвачены и полностью разрушены российскими гибридными силами в 2014-15 годах. Покинуть неподконтрольную территорию можно только автомобильным транспортом, и сейчас – лишь в сторону России.

Группировка «ДНР» с июля не открывает пункты въезда-выезда на подконтрольную Украине территорию, аргументируя это «неконтролируемой» эпидемией COVID-91 в Украине. Кроме этого, выезд закрыт на соседнюю оккупированную часть Луганской области.

Во время последней прямой телефонной линии 15 декабря Пушилин никак не комментировал перспективу открытия КПВВ на линии разграничения. Подконтрольные России оккупационные администрации в Донецке и Луганске не отрицают проблему с коронавирусом там, однако, озвучивают значительно меньшие цифры, чем в Киеве и Москве – около 13 тысяч за весь период пандемии.

На протяжении года в ОРДЛО действуют карантинные ограничения разной строгости, но в период новогодних праздников их планируют смягчить: с 31 декабря до 10 января будет отменен комендантский час. В обычное время он действует в Донецке с 23:00 до 5:00.



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