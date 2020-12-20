(Друкуємо мовою оригіналу)

Если нужен детский хирург, то едете в Краматорск. Нужна консультация окулиста? Поможет больница в Славянске. Хотите попасть к лору? Константиновка – ваш маршрут. Жители Торецка вынуждены ездить по городам Донецкой области, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Как должна измениться единственная больница маленького прифронтового городка? Об этом Радио Донбасс.Реалии узнало у директора КНБ «Центральная городская больница» (г. Торецк) Сергея Халаимова.

– В октябре, числа 5-го, была волна заболевших коронавирусом. И в какие-то моменты была катастрофа. Кислорода нет, аппаратов нет, медперсонала не хватает, потому что 30% наших специалистов сами болели. Мы тогда и по субботам, и по воскресеньям, и по 2 раза в день завозили в больницу кислород. Но мы этот пик пережили.

Кислород нам и шахтеры подарили (в городе расположны три государственны шахты), и исполком помог с ИВЛ. Горожане также собрались финансами. Постоянно пишу в фейсбуке отчеты – что мы закупили, какие затраты. Спасибо огромное, что поддержали нас в трудное время. Отдельная благодарность нашему медперсоналу, что и днем, и ночью дежурили, никто не отказывался.



– При этом в социальных сетях есть комментарии, что появился новый главврач и началась «зачистка» медперсонала…

– Правильнее будет сказать, «ротация». Я стал главврачом чуть ли не в самый пик. Буквально через неделю пошла волна заболевших. У меня болело 30% администрации, 30% медперсонала. Ситуация очень сложная была. У меня просто болели медсестры, и не кому было людям уколы колоть. Просто представьте, на тот момент на «60 койках» у нас было 130 человек с воспалением легких. Я обратился в отделение физиотерапевтическое, где на тот момент было 15 медсестер. И направил половину из них в другое отделение. Ну это же логично? Если в одном отделении не хватает медперсонала, а в другом – его больше необходимого, то стоит правильно распределить силы коллектива.

А они приходят ко мне и так удивленно: «А мы уколы не можем колоть». Это как бы… необычно, что ли, когда в центральной городской больнице медсестры не могут колоть уколы.

Мы создали комиссию и посмотрели, кто со своими функциональными обязанностями не справляются.



– Если не справляются, то увольняли?

Те, кто хотел работать, те выучились и перешли в другие отделения

– У меня было условие – или учитесь выполнять свои обязанности, а мы готовы в этом вам помочь. Или мы прощаемся. Те, кто хотел работать, те выучились и перешли в другие отделения, где они постоянно могут применять свои знания. В итого вместо сокращения прошла ротация медсестер по отделениям. Те, кто не захотел меняться и учиться, те уволились.

– То есть сейчас больнице хватает специалистов и медперсонала?

Мы стоим прямо на линии разграничения. И как бы сильно никто не хочет к нам ехать

– Медперсонала на данный момент – да! Врачей многих еще нет. Но мы работаем над этим. Город у нас специфический. Мы стоим прямо на линии разграничения. И как бы сильно никто не хочет к нам ехать. Но мы уже привезли сюда несколько хирургов. Один из них - профессор.

Правда, есть сопротивление некоторых старых кадров, которые пишут анонимки, что мы тут плохие, привозим молодых специалистов, а сейчас не время учиться и нужно работать проверенным специалистам. Во-первых, когда-то эти опытные старые кадры тоже были молодыми специалистами. Не стоит и про это забывать. А во-вторых, некоторые старые кадры отправляют пациентов в другие города области, а не сами лечат.



А перед нами задача - сделать все возможное и невозможное, чтобы это была хорошая больница, чтобы наши горожане не ездили по всей области лечиться, а могли обратиться к нам.

– Каких специалистов сейчас ищете?

– У нас нет детских специалистов, окулиста, эндокринолога. Вроде с одним таким специалистом договорились, приедет после Нового года.

Молодые специалисты, приезжайте. Научим, поможем. Главное – ваше желание работать и развиваться.

Мы приглашаем врачей к нам. И глава ВЦА квартиры молодым специалистам предлагает, у нас есть жилой фонд, мы будем давать жилье. Я понимаю, что устроенные уже на работе и врачи в возрасте не бросят все и не поедут к нам, а молодые специалисты - приезжайте. Научим, поможем. Главное – ваше желание работать и развиваться.



– Что меняете в больнице в первую очередь?

– Все по чуть-чуть. Кровати купили, бронхоскоп купили, срочное оборудование, ремонт делаем, окна поменяли. Постоянно что-то вылазит, что-то срочно надо. Пытаемся все исправлять, но наваливается, как снежный ком. За несколько месяцев невозможно больницу всю изменить, но работаем над этим.

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