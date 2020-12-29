Майже 80 відсотків лікарняних ліжок на Донеччині забезпечені киснем – ВЦА

Донецька область на сьогодні отримала більшу частину кисневих концентраторів, які везли з Китаю на поромі. Прилади придбали за рахунок субвенції з державного бюджету. Про це у Краматорську повідомив керівник Донецької ВЦА Павло Кириленко.

«Станом на сьогодні (28 грудня – ред.) з 1219 кисневих концентраторів нових, які ми замовили, придбаних за рахунок коштів державної субвенції, – отримано вже 1042. До 30 грудня очікується поставка ще 177 концентраторів. Це концентратори: 145 об’ємом 5 літрів і 32 концентратора по 20 літрів. Тобто, один концентратор передбачає приєднання до декількох ліжкомісць», – уточнив Павло Кириленко.

За інформацією Донецької ВЦА, наразі медичним киснем забезпечили 77, 7 відсотка ліжок від запланованих.

У жовтні Донеччина отримала 55 млн грн державної субвенції, з них 49 мільйонів планували витратили на придбання кисневих концентраторів.

За добу минулу в області виявили 374 нових хворих на коронавірус, з них 20 дітей. Всього з початку епідемії підтвердили 35562 випадків захворювання, 25267 людей одужали, 690 померли, 9605 продовжують лікування.