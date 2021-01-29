Портал Dozorro розповів про вартість пресконференції Зеленського в Маріїнському парку

Вартість пресконференції президента України Володимира Зеленського в Маріїнському парку становила щонайменше 269 тисяч гривень, повідомили аналітики порталу Dozorro.

За їхніми даними, 46 тисяч гривень витратили на електромонтажні послуги, 43 тисяч гривень на встановлення подіумів, 43,5 тисяч гривень на послуги з тематичного оформлення місця, 45,6 тисяч гривень на відеоапаратуру, 48,4 тисяч гривень на професійне освітлення, ще 42,3 тисяч гривень – на звукову апаратуру.

Оформленням місця проведення пресконференції займалася ФОП Грицуляк Марина Андріївна. Згідно з даними НАЗК, у 2019 підприємиця отримала майже 1 мільйонів гривень від партії «Слуга народу». Вона також надавала послуги з декоративного оформлення заходів.

20 травня 2020 року біля Маріїнського палацу в Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. У цей день виповнився рік з дня його інавгурації.