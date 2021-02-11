У Німеччині продовжили жорсткий локдаун через нові мутації коронавірусу

У Німеччині вирішили продовжити до 7 березня жорсткий локдаун, який запровадили у країні на тлі різкого зростання поширення коронавірусної інфекції у грудні.

Про продовження локдауну домовилися під час відеоконференції канцлер Ангела Меркель з прем’єр-міністрами федеральних земель.

Як зазначає «Німецька хвиля», саме канцлер наполягала на продовженні карантину, посилаючись на загрозу розповсюдження нових мутацій коронавірусу.

У Німеччині залишаться закритими готелі, ресторани і кафе, театри і кінотеатри, фітнес-студії, підприємства роздрібної торгівлі, за винятком продовольчих магазинів і аптек. При цьому затверджені заходи передбачають ряд винятків. З 1 березня дозволено відновити роботу перукарень.

«Базовий принцип «ми залишаємося вдома» як і раніше є важливим інструментом в боротьбі проти пандемії», – наголосили під час пресконференції.

З початку пандемії COVID-19 число смертей від цієї хвороби в Німеччині становить майже 63 тисячі. Добовий приріст заражень останнім часом знижується. У середу влада повідомила про приблизно 8 тисяч нових випадків інфекції.