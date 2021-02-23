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23 лютого 2021, Київ 23:34
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До України з Індії прилетів літак із першою партією вакцини від коронавірусу

До України з Індії прилетів літак із першою партією вакцини від коронавірусу
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До України з Індії прилетів літак із першою партією вакцини від коронавірусу

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Перша партія вакцини від COVID-19 прибула у вівторок із Індії вантажним літаком до аеропорту «Бориспіль», повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Після вивантаження вакцину перевезуть в обласні склади 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ) отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня. Таку процедуру описав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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