Після вивантаження вакцину перевезуть в обласні склади 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ) отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня. Таку процедуру описав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
До України з Індії прилетів літак із першою партією вакцини від коронавірусу
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