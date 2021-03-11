Дослідні зразки ракетного комплексу «Нептун» до кінця місяця передадуть ВМС – Міноборони

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун» протягом березня будуть передані до складу українського війська. Як повідомив міністр оборони України Андрій Таран, у ВМС ЗСУ вже сформований відповідний підрозділ.

«Це дійсно історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу у найкоротші строки захист українського узбережжя набуває нових спроможностей. «Нептун» – це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі Військово-морських сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні, – заявив Таран.

За його словами, складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань.

«Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо», – повідомили в Міноборони.

Андрій Таран зазначив, що ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків «Нептуна», які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.

Береговий мобільний ракетний комплекс 360МЦ «Нептун» з однойменними протикорабельними ракетами призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз тощо.