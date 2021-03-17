Російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила, що отримала сьогодні відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму державного кордону України вертольотом з Росії, і заперечує втручання.

«Українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів. У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих «приладів об’єктивного контролю», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

За даними ДПСУ, вдень 16 березня прикордонний наряд Державної прикордонної служби України на одному з напрямків у межах Сумської області зафіксував вертоліт з Росії, який заглибився на територію України на відстань близько 50 метрів.

Українська сторона звернулася до російської із листом щодо пояснення інциденту.

У Міністерстві оборони України раніше цього місяця повідомили, що Росія нарощує бойовий потенціал угруповання військ на окупованих територіях і поблизу кордонів України.

На сході України від 2014 року триває збройний конфлікт, що почався після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.