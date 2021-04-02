ОПЕК домовилася про поступове збільшення видобутку нафти

Група нафтовидобувних країн ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією домовилася поступово збільшувати видобуток нафти протягом наступних місяців.

Сигналізуючи про очікування зростання попиту на нафту після пандемії, міністри відзначили в заяві від 1 квітня «поліпшення на ринку, підтримуване глобальними програмами вакцинації і пакетами заходів стимулювання в ключових країнах».

Наразі група координує видобуток на рівні приблизно 7 мільйонів барелів на добу. Таким чином вдається підтримувати ціни за умов зниження попиту під час пандемії.

За останньою домовленістю країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток на 350 тисяч барелів на добу у травні, на стільки ж наступного місяця, і на 450 тисяч барелів на добу у липні, повідомили у міністерстві енергетики Казахстану.

Представник Ірану підтвердив, що до липня загалом видобуток збільшать на 1,1 мільйона барелів на добу.

Однак, у зв’язку з різким зростанням кількості випадків коронавірусу у Європі та інших країнах, що потенційно впливає на попит на енергію, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман попередив, що будь-яке рішення може бути «змінене» на щомісячних зустрічах альянсу.

Протягом останніх шести місяців ціни на нафту росли, а еталонні ціни на нафту WTI і Brent підскочили з приблизно 40 доларів за барель у листопаді до понад 60 доларів станом на сьогодні.