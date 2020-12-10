Ціна нафти Brent перевищила 50 доларів за барель – уперше з початку березня

Ціна нафти еталонного сорту Brent увечері 10 грудня перевищила 50 доларів за барель. Станом на 17:22 котирування сягнули 50 доларів 60 центів за барель.

Дотепер востаннє барель Brent коштував понад 50 доларів 5 березня 2020 року.

Падіння котирувань почалося 6 березня після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери не домовилися про параметри скорочення нафтовидобутку в межах чинної з 2016 року угоди.

Нинішнє зростання аналітики пов’язують зі зростанням апетиту до ризику серед інвесторів – в очікуванні виходу світової економіки з рецесії, спричиненої пандемією COVID-19.