Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 травня 2020, Київ 09:36
Новини | Економіка

Нафта Brent зросла в ціні – понад 30 доларів за барель

Видобуток нафти в Каспійському морі, Азербайджан

Котирування нафти на світовому ринку зросли на тлі глобального скорочення видобутку та часткового зняття пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень у багатьох країнах.

Станом на 8:40 за Києвом котирування нафти марки Brent становлять 30 доларів 77 центів, американський сорт WTI оцінюється в 24 долари 40 центів за барель.

Ціни на нафту WTI за тиждень піднялися більш ніж на 80%, а нафта Brent подолала позначку 30 доларів за барель уперше з 15 квітня.

Країни ОПЕК та інші виробники нафти почали скорочувати видобуток у межах угоди, а американські геологорозвідувальні компанії згорнули роботу на найбільших сланцевих родовищах країни.

Згідно з супутниковими даними, запаси нафти в Китаї вже пройшли пік, а в США, Росії і Бразилії поступово зростає автомобільний трафік. Крім того, на деяких ринках спостерігається відновлення споживання після колапсу, спровокованого розповсюдженням коронавірусу. Президент США Дональд Трамп 5 травня написав в твітері, що попит зростає і штовхає ціни вгору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG