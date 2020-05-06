Нафта Brent зросла в ціні – понад 30 доларів за барель

Котирування нафти на світовому ринку зросли на тлі глобального скорочення видобутку та часткового зняття пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень у багатьох країнах.

Станом на 8:40 за Києвом котирування нафти марки Brent становлять 30 доларів 77 центів, американський сорт WTI оцінюється в 24 долари 40 центів за барель.

Ціни на нафту WTI за тиждень піднялися більш ніж на 80%, а нафта Brent подолала позначку 30 доларів за барель уперше з 15 квітня.

Країни ОПЕК та інші виробники нафти почали скорочувати видобуток у межах угоди, а американські геологорозвідувальні компанії згорнули роботу на найбільших сланцевих родовищах країни.

Згідно з супутниковими даними, запаси нафти в Китаї вже пройшли пік, а в США, Росії і Бразилії поступово зростає автомобільний трафік. Крім того, на деяких ринках спостерігається відновлення споживання після колапсу, спровокованого розповсюдженням коронавірусу. Президент США Дональд Трамп 5 травня написав в твітері, що попит зростає і штовхає ціни вгору.