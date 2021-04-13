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13 квітня 2021, Київ 07:45
Новини | Спорт

У Лізі чемпіонів визначаться перші півфіналісти

Другий матч проти ПСЖ чинні володарі головного клубного трофею Європи проведуть без лідера своїх атак – травмованого Роберта Левандовського (на фото)

У футбольній Лізі чемпіонів 13 квітня визначаться перші два півфіналісти.

В іспанській Севільї зустрінуться лондонський «Челсі» та португальський «Порту». Перший поєдинок цих команд, який також приймала Севілья, завершився перемогою лондонців із рахунком 2:0.

У Парижі зіграють місцевий ПСЖ і німецька «Баварія». Минулого тижня парижани виграли в Мюнхені – 3:2.

Матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

У середу відбудуться ще два півфінали – «Боруссія» (Дортмунд) – «Манчестер Сіті» (перший матч 1:2) та «Ліверпуль» – «Реал» (перша гра 1:3).

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