У Лізі чемпіонів визначаться перші півфіналісти

У футбольній Лізі чемпіонів 13 квітня визначаться перші два півфіналісти.

В іспанській Севільї зустрінуться лондонський «Челсі» та португальський «Порту». Перший поєдинок цих команд, який також приймала Севілья, завершився перемогою лондонців із рахунком 2:0.

У Парижі зіграють місцевий ПСЖ і німецька «Баварія». Минулого тижня парижани виграли в Мюнхені – 3:2.

Матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

У середу відбудуться ще два півфінали – «Боруссія» (Дортмунд) – «Манчестер Сіті» (перший матч 1:2) та «Ліверпуль» – «Реал» (перша гра 1:3).