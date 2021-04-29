У Мінцифрі повідомили, коли запрацює послуга прописки онлайн

Починаючи з 17 травня 2021 року українці зможуть змінювати реєстрацію місця проживання онлайн, через портал «Дія» . Про це під час прямого ефіру на Радіо Свобода в Інстаграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У нас в країні дуже багато громад і хтось (не буду називати, як я оцінюю цю людину) дав правку до закону, що кожна громада створює власні реєстри, де фіксуються дані про прописку. Ці реєстри між собою не взаємодіють. І нам треба було вирішити це питання і налагодити взаємодію. Ми запускаємо прописку онлайн 17 травня на Дія Саміт (публічна подія, де Мінцифри має презентувати нові онлайн-сервіси – ред.) І вже після цього можна буде змінювати місце реєстрації онлайн», – сказав міністр.

Міністр додав, що зареєструватися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому помешканні.

«Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то цій людині приходить сповіщення, що у неї хтось хоче прописатися. Ви зможете ввести адресу і власник квартири просто підтвердить це електронним підписом на порталі «Дія». Електронний підпис ми запускаємо також з 17 травня. Я думаю, що ми побачимо цікаву картину – як і де насправді проживають люди в Україні», – сказав Федоров.

За словами міністра, наразі кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації, а мільйон українців взагалі не мають місця реєстрації. Міністр також зазначив, що починаючи з 17 травня, молоді люди, котрі змінюють місце реєстрації не зобов’язані приходити до військкоматів. Військкомати, автоматично, отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.