Міністр цифрової трансформації розповів, коли у всіх українських школах з’явиться швидкісний інтернет

Протягом двох наступних років 95% території України буде покрито швидкісним інтернетом, заявив під час прямого ефіру на Радіо Свобода в Інстаграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, для реалізації цієї мети Кабмін виділив 500 мільйонів гривень.

«Ми ухвалили постанову Кабміну: у нас є 500 мільйонів гривень для того, щоби в цьому році підключити до інтернету три тисячі сіл, шість тисяч об’єктів соціальної інфраструктури – школи та лікарні – до оптичного інтернету і, таким чином, за наступні два роки ми покриємо оптичним інтернетом до 95% території та домогосподарств», – сказав міністр.

За словами Федорова, торік Мінцифри здійснило масштабне дослідження, яке показало реальне забезпечення інтернетом об’єктів інфраструктури, таких як школи, лікарні, пожежні частини.

«Це було перше якісне дослідження в історії України. Ми не просто збирали дані вертикально, направляючи їм листи на громади. Ми реально перевіряли це через багато джерел. Ми виявили, що «на папері» деякі школи по 10 разів підключалися до інтернету», – сказав міністр.

Крім того, як заявив Михайло Федоров, паралельно його міністерство працює над впровадженням мобільного інтернету 4G по всій території країни.

«Паралельно ми працюємо над мобільним інтернетом. У 2019 році президент підписав меморандум з операторами. 1 серпня торік почався процес розподілення дев’ятисотого діапазону. Це дозволяє нам протягом двох наступних років вкрити територію України якісним інтернетом 4G. Ми почали розробку покриття швидкісним інтернетом важливих і стратегічних трас країни», – сказав Федоров.

Раніше сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості.

Представник уряду в парламенті Василь Мокан повідомив, що в Україні не мають можливості підключитися до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету більш як 3,5 мільйони громадян, які проживають у 15,5 тисячах населених пунктів.

За його словами, до фіксованого широкосмугового доступу до інтернету не підключені 16 040 навчальних закладів, 8 163 медичних закладів, З 873 закладів, де надають послуги населенню, та 33 857 закладів культури та спорту.

Таким чином, доступу до швидкісного інтернету не мають 40% шкіл, 92% бібліотек та 37% лікарень.

У 2020 році Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ повідомив, що щонайменше третина школярів у світі – 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання, коли через COVID-19 довелося закрити школи.