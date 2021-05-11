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11 травня 2021, Київ 11:59
Новини | Міжнародні

Число загиблих унаслідок нападу на школу в Казані зросло до 11

Госпіталізовані щонайменше 12 дітей і один дорослий

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини і вибуху в школі-гімназії №175 в столиці Татарстану Казані, повідомляють російські засоби інформації з посиланням на представників екстрених служб. Серед загиблих – дев’ятеро учнів.

Принаймні двоє дітей загинули, вистрибнувши з третього поверху, де діяв нападник.

За повідомленням президента Татарстану Рустама Мінніханова, 19-річний нападник затриманий.

Госпіталізована 21 людина, шестеро дітей перебувають у реанімації.

Напад на школу стався зранку 11 травня. За повідомленнями, затриманий нападник чотири роки тому закінчив цей навчальний заклад.

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