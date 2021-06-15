Вірастюк склав присягу народного депутата під вигуки «Ганьба»

Василь Вірастюк, обраний у 87-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, склав присягу народного депутата.

Зачитування присяги у залі парламенту у вівторок супроводжували вигуки «Ганьба» з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів.

Вірастюк звернув на увагу на вигуки, проте не зупинив зачитування присяги.

9 червня ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом України від партії «Слуга народу», обраним у 87-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, що відбулися 28 березня.

5 червня ЦВК повідомила, що Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом від «Слуги народу».

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 19 травня визнала обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу №87 Василя Вірастюка.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в трансляції засідання в мережі Youtube, Вірастюка підтримали 14711 виборців, його найближчого конкурента Олександра Шевченка – 13942 виборці.

Центральна виборча комісія на засіданні 5 травня не зареєструвала народним депутатом кандидата від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка. Тоді в ЦВК наголосили, що на той момент були відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка через рішення Верховного суду, який скасував протокол комісії про визнання його переможцем виборів.

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення суд повідомив 2 травня.

Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.