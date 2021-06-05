Велика палата ВС визнала законним обрання Вірастюка народним депутатом

Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом від «Слуги народу». Про це повідомила Центральна виборча комісія 5 червня.

«Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня. То що виходить? Виходить, що Велика палата Верховного суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021)», – мовиться у повідомленні.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 19 травня визнала обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу №87 Василя Вірастюка.

Згідно з інформацією, оприлюдненої в трансляції засідання в мережі Youtube, Вірастюка підтримали 14711 виборців, його найближчого конкурента Олександра Шевченка – 13942 виборці.

Центральна виборча комісія на засіданні 5 травня не зареєструвала народним депутатом кандидата від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка. Тоді в ЦВК наголосили, що на той момент були відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка через рішення Верховного суду, який скасував протокол комісії про визнання його переможцем виборів.

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення суд повідомив 2 травня.

Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.