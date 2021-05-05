ЦВК не зареєструвала «слугу народу» Вірастюка депутатом Верховної Ради

Центральна виборча комісія на засіданні 5 травня не зареєструвала народним депутатом кандидата від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка. ЦВК вела пряму трансляцію цього засіданні в Youtube.

У ЦВК наголосили, що наразі відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка через рішення Верховного суду, який скасував протокол комісії про визнання його переможцем виборів.

Постанову про відмову реєструвати Вірастюка депутатом підтримали всі 12 присутніх на засіданні членів ЦВК.

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення суд повідомив 2 травня.

Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

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Центральна виборча комісія 22 квітня визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем на виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87.

13 квітня ЦВК вимагала скласти уточнений протокол про підсумки голосування у 87-му окрузі. Тоді комісія вказувала, що не може встановити результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області, які відбулися 28 березня 2021 року.

Голосування на Прикарпатті у 87-му окрузі відбулося 28 березня. Вісім днів члени ОВК у місті Надвірна рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Рішення ОВК оскаржувалися в суді кандидатом Олександром Шевченком.