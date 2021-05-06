Шевченко проти Вірастюка: виборчі «коломийки» на 87-му окрузі тривають

Прикарпаття – Центральна виборча комісія не готова визнати Василя Вірастюка народним депутатом по округу №87 на Прикарпатті, бо встановила відсутність правових підстав для реєстрації кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка парламентарем. Таку постанову ЦВК ухвалила на засіданні 5 травня.

Чи будуть нові вибори на 87-му окрузі? Як на Івано-Франківщині розцінюють ситуацію?

Ще 22 квітня ЦВК встановила результати виборів на 87-му окрузі і визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем. 27 квітня він подав у ЦВК необхідні документи для реєстрації. Втім, протокол ЦВК про встановлення результатів виборів оскаржив у Верховному суді кандидат по 87-му округові Олександр Шевченко («За майбутнє»).

1 травня Велика палата Верховного суду своїм рішення визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів на прикарпатському окрузі, також визнала протиправним і скасувала протокол, згідно з яким Василь Вірастюк – переможець виборів. Адже при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не забезпечила перевірку всіх допущених порушень, на які вказували учасники виборчого процесу.

5 травня на засіданні 12 присутніх членів ЦВК підтримали рішення про те, щоб відмовити Василеві Вірастюку у реєстрації народним депутатом.

«На день розгляду комісією цього питання скасований протокол про результати виборів, а тому у комісії відсутні правові підстави для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України. При цьому слід звернути увагу, що згідно з правовою позицією Великої палати Верховного суду, викладеною у постанові від 2 травня 2021 року, реєстрація обраної особи депутатом перебуває у відношенні причини і наслідків, де встановлення результатів в одномандатному виборчому окрузі є причиною для рішення про реєстрацію обраного депутата, а реєстрація останнього – наслідком рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів», – зачитала проєкт рішення членкиня ЦВК Вікторія Глущенко.

ЦВК шукає правові шляхи вирішення цієї проблеми, щоб встановити результати виборів. Тим часом на Івано-Франківщині говорять про те, що склалась безвихідна ситуація.

Ситуація – патова

«Чекаємо рішення Верховної палати Верховного суду за позовом партії «За майбутнє» щодо скасування виборів і призначення повторних. Ситуація – патова. Є два варіанти: не проігнорувати втрату бюлетенів, і ЦВК ухвалить нове рішення по протоколах, кого визнати переможцем на окрузі; або все-таки зрозуміє складність ситуації і призначить нові вибори», – каже Максим Лисюк, голова Івано-Франківського осередку Комітету виборців України.

Михайло Джогола, представник руху «Чесно», вважає, що рішення ЦВК про невизнання Василя Вірастюка є справедливим.

Мали б врахували первинні протоколи ДВК

«Дуже багато порушень і незаконних речей відбулося під час виборів на 87-му окрузі. Не впевнений, що ЦВК готова оголосити перевибори. Вони могли б бути наприкінці жовтня. Але багато багато моментів: люди невдоволені, як все відбулося, була критично низька явка 28 квітня, члени дільничних комісій незадоволені, як ОВК працювала з махінаціями і маніпуляційними технологіями. Суд визнав на кількох дільницях незаконне відправлення з них бюлетенів на перерахунок. На них зникли бюлетені. Мали б врахувати первинні протоколи ДВК, ті, які склали після завершення голосування 28 чи 29 березня, з якими їхали до ОВК», – каже Михайло Джогола.

Його колега з руху «Чесно» Віталій Світлик бачить три варіанти виходу з цієї ситуації.

Слід оголосити перевибори

«ЦВК мала б зобов’язати ОВК встановити результати волевиявлення на тих п’яти дільницях за мокрими печатками, тобто до моменту зникнення бюлетенів, або перевибори на п’яти дільницях, або перевибори на цілому окрузі. Паралельні підрахунки голосів двох штабів – Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») і Олександра Шевченка («За майбутнє») – показали різницю у кілька голосів. Але за тими паралельними підрахунками перемагав Шевченко. Пропали понад 500 бюлетенів переможця тих виборів. Щоби зняти взагалі всі непорозуміння, то слід оголосити перевибори на цілому окрузі. Нехай б’ються і доказують кожен свою правоту, а громадськість має відстежити чесне волевиявлення», – вважає Віталій Світлик.

Як все було

Проміжні вибори у Верховну Раду у 87-му виборчому окрузі відбулись 28 березня. Голосували виборці міста Яремче, Надвірнянського району, Богородчанського, Коломийського. Адже Зіновія Андрійовича, парламентаря від партії «Слуга народу» по цьому окрузі, обрали мером Надвірної. За мандат народного депутата змагались 14 кандидатів.

У день виборів спостерігачі не виявили жодних порушень. Одразу ж після завершення голосування штаби ВО «Свобода» і «За майбутнє» оприлюднили паралельний підрахунок: переможцем назвали Олександра Шевченка, другим Василя Вірастюка і третім Руслана Кошулинського.

Але почались проблеми з роботою Окружної виборчої комісії. З 29 на 30 березня голова ОВК покинув приміщення, і робота комісії зупинилась. 30 березня ЦВК змінила голову ОВК №87 і кількох членів, які не прийшли на засідання протягом двох днів. 31 березня ЦВК знову ж змінила голову ОВК, і комісія відновила підрахунок голосів.

Вісім днів члени ОВК №87 у Надвірній рахували понад 50 тисяч бюлетенів зі 117 дільниць. Загалом у цьому окрузі зареєстровані 147 019 виборців. Явка, за даними ЦВК, становила 35,5%.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69%, Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. Розрив між Вірастюком і Шевченком – 749 голосів. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. За даними руху «Чесно» на Прикарпатті, з семи дільниць зникли близько 500 бюлетенів, згідно з інформацією в протоколах від ДВК. Спостерігачі стверджують, що спрацювали «клони», тому що два кандидати-самовисуванці – Олександри Шевченки – забрали 499 голосів.

Громадянська мережа «Опора» вимагала розслідувати всі версії щодо причин невідповідності протоколів ДВК і результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень. На думку спостерігачів, процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК.

У разі перевиборів на 87-му виборчому окрузі наприкінці жовтня явка виборців, за прогнозами експертів, може бути ще нижчою. До того ж перевибори невигідні кандидатові Василеві Вірастюку, бо така довга і незрозуміла історія з підрахунком голосів вплине на підтримку виборців.