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Молочна катастрофа (#ВУКРАЇНІ)

Молоко в Україні дешевше води. Тримати тварин настільки не вигідно, що по всій країні масово закривають молоді господарства. В селі Луговому місцеві жителі об'єдналися в кооператив, разом вони купують обладнання і шукають покупців. Інші громади брали з них приклад. А через кілька років в селі Утішків почалося будівництво першого в країні кооперативного молокозаводу. Його власниками стане об'єднання кооперативів, у яких є молочні ферми.

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    Антоніна Маровді

    Керівник і автор проєкту #ВУкраїні (спільний телепроєкт документальних репортажів Української служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время»).

    Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за спеціалізацією «телевізійна журналістика». Магістр. Працюю з Радіо Свобода з 2016 року. Сценарист фільму «Вантаж 200. Дорога додому».

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