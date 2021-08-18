Молоко в Україні дешевше води. Тримати тварин настільки не вигідно, що по всій країні масово закривають молоді господарства. В селі Луговому місцеві жителі об'єдналися в кооператив, разом вони купують обладнання і шукають покупців. Інші громади брали з них приклад. А через кілька років в селі Утішків почалося будівництво першого в країні кооперативного молокозаводу. Його власниками стане об'єднання кооперативів, у яких є молочні ферми.

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