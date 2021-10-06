Тело 39-летнего электрослесаря шахты именно Засядько найдено, об этом сообщает так называемое министерство угля и энергетики группировки «ДНР». Утром 6 октября спасателям удалось обнаружить тело пропавшего еще 13 дней назад в результате аварии шахтёра.

В 21:30 23 сентября на шахте Засядько загорелась транспортная лента восточного конвейерного штрека. На момент аварии под землёй находился 61 шахтёр, в том числе 26 человек находились на аварийном участке. К утру 24 сентября из шахты эвакуировали 60 горняков, сообщила оккупационная администрация. Возгорание произошло в горной выработке восточного конвейерного штрека пласта m3, пикет №70 (700-й метр штрека, – ред.), на глубине 1235 метров.

Здесь мы рассказывали, действительно ли повреждения на Засядько грозят закрытием шахты:

Пожар на шахте не удавалось потушить неделю. Затем проводили выпуск и охлаждение горящих элементов крепи и тлеющей горной массы, и все это время оставалась неизвестной судьбя горняка.

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