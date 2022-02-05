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Новини | Міжнародні

Авіакатастрофа в Перу забрала життя сімох людей

Поліція повідомила, що жертвами, окрім екіпажу, стали троє туристів із Нідерландів і двоє чилійців (ілюстраційне фото)

П’ятеро пасажирів і два члени екіпажу загинули в результаті аварії легкомоторного літака на півдні Перу в популярному для туристів регіоні, повідомляє агенція Associated Press.

Поліція повідомила, що жертвами, окрім екіпажу, стали троє туристів із Нідерландів і двоє чилійців. Літак впав неподалік аеродрому і загорівся.

Влада Перу почала встановлювати причини катастрофи.

Аварія сталася в районі ліній Наска, де плато зображені велетенські малюнки. Щороку до цього місця приїздять тисячі туристів.

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