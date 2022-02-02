Переговори з Росією щодо справи MH17 просуваються «не так, як хотілося б» – Рютте

Нідерланди працюють у різних напрямках для розслідування збиття малазійського літака MH17 у 2014 році. Про це сказав прем’єр-міністр цієї країни Марк Рютте під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 2 лютого.

Відповідаючи на питання про те, як саме Нідерланди сподіваються притягнути винних до відповідальності, Рютте назвав «дуже потужною» співпрацю з Україною в цьому питанні.

«Коли йдеться про MH17, ми працюємо над різними питаннями. Це дуже тісна співпраця. Це незалежна судова справа, яка розглядалася в Нідерландах незалежно від уряду. Окрім того, є справа в Страсбурзі. Тривають тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами. Вони не просуваються так, як ми хочемо. Це означає, що ми – Австралія та Нідерланди – думаємо про подальші кроки. Звичайно, ми доведемо це до відома, коли будемо готові», – запевнив Рютте.

Він додав, що Амстердам робить «все можливе, щоб справедливість була встановлена». Прем’єр-міністр нагадав, що зобов’язання в цій справі взяли на себе, окрім його країни, також Україна та країни, які втратили своїх громадян – Бельгія, Малайзія та Австралія.

Володимир Зеленський зазначив, що зустріч із Рютте на момент пресконференції не була завершена, і тема MH17 буде на її подальшому порядку денному. Згодом пресслужба Офісу президента повідомила, що політики «зобов’язалися продовжувати пошуки правди, справедливості та відповідальності для 298 жертв збитого рейсу MH17 та їхніх близьких».

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Зокрема, Зеленський та Рютте підкреслили важливість попереднього слухання в Європейському суді з прав людини щодо ролі Росії в трагедії, яке відбулося нещодавно.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом попросила суд у гурдні минулого року призначити довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній командувач підтримуваних Москвою бойовиків, громадянин Росії, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) і троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України. Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують.

Росія категорично заперечує причетність до катастрофи «Боїнга», на борту якого загинули переважно громадяни Нідерландів.