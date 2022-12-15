Російські війська обстріляли Миколаївщину, пошкоджені об’єкти інфраструктури – Кім

Російські військові вранці 15 грудня обстріляли Очаківську громаду в Миколаївській області, тут пошкоджені і зруйновані об’єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Громада зазнала масованих артилерійських ударів 15 грудня, о 06:00 та 07:05. Зруйновано і пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Наслідки уточнюються. Вранці, 15 грудня, з 06:00 під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає», – написав Кім у телеграмі.

За його словами, Очаківська громада зазнала російський ударів і напередодні, 14 грудня, постраждалих не було.

22 листопада Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.

Голова ОВА також заявляв, що, попри те, що обстріли Миколаєва тривають, безпекова ситуація у місті та області «значно покращилася» після деокупації частини Миколаївщини та сусідньої Херсонщини.