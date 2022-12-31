В Україні скасували підвищення тарифів на воду з 1 січня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання з 1 січня 2023 року на 10-30%, йдеться в рішенні, котре було схвалене 30 грудня.

Відомо також, що проєкт постанови направлений на доопрацювання.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що під час ухвалення рішення 27 грудня члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови та «голосували за різні проекти рішення».

«Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проєктів, які були оприлюднені на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів. Тому пропоную направити проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання», – сказав він.

У травні уряд схвалив законопроєкти, які пропонують ввести на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, а також на газ та його розподіл для усіх категорій споживачів.