УПЦ (МП) мобілізує вірян боронити Лавру? Дев’ять ракет по Харкову: перші деталі

- Пошкоджені приватні будинки і автомобілі. Російські сили ракетами С300 обстріляли Харків, повідомила влада. Розповідаємо перші деталі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Від завтра Росія головуватиме в Радбезі ООН. В українському МЗС це головування вже назвали «невдалим жартом». Але чи зможе українська влада вигнати Росію з Радбезу і як це зіграє на руку Росії, яка розпочала війну в Україні? Послухаємо думки експертів. Наживо.
- «А віз і нині там». Зі штовханиною журналістів і сотнями вірян підтримки. УПЦ (МП) не хоче покидати Києво-Петерську лавру у Києві. Українська ж влада покладає всі надії на суд. Та чи може Феміда вказувати церковникам?
- Українська драма «Памфір» зібрала два з половиною мільйони гривень в перший прокатний вікенд. Стрічку вже називають найкращим українським кіно. Чому варто його побачити? Говоримо з режисером «Памфіру».
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