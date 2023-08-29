«Немає слів, яких було б достатньо, щоб описати самопожертву героя» – Зеленський у День памʼяті захисників

У День пам’яті захисників України президент Володимир Зеленський ушанував воїнів, полеглих у війні Росії проти України.



«Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам’ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи нашу державу. Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо», – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента.



Президент і всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських героїв, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно. Зокрема, найвищої державної нагороди посмертно удостоєні:

сапер ЗСУ полковник Олександр Махачек, який у травні 2022 року під час російського артилерійського обстрілу поблизу дороги Бахмут – Лисичанськ своєчасно організував евакуацію особового складу. Загинув від влучання снаряда в бліндаж.

заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Вадим Благовісний, який із початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив 95 бойових вильотів. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання.

командир авіаційної ескадрильї майор Євген Лисенко. На початку березня 2022 року на Житомирщині він виявив два ворожі літаки та героїчно вступив з ними у бій. Його літак підбив противник, український пілот героїчно загинув.

розвідник капітан Дмитро Романченко, який особисто організував евакуацію поранених і загиблих бойових товаришів, після чого залишився на бойових позиціях. Загинув унаслідок розриву артилерійського снаряда.

капітан Едуард Камардін, який під час бою 5 вересня 2022 року на Миколаївщині особисто евакуював п’ятьох поранених військовослужбовців і надав їм першу медичну допомогу. Прикриваючи побратимів, капітан загинув унаслідок російського артобстрілу.

командир розвідувального взводу старший лейтенант Сергій Сучков, який 3 травня 2022 року під час масованого артобстрілу зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув.

командир механізованого взводу молодший лейтенант Вадим Блищик, який загинув 14 серпня 2022 року під час інтенсивного обстрілу взводного опорного пункту з артилерії, прикривши своїм тілом підлеглого військовослужбовця.

командир розвідувального взводу головний сержант Кирило Марач, який у серпні 2022 року під час успішного штурму й зачистки взводного опорного пункту, прикриваючи підлеглого військовослужбовця, зазнав поранення й помер у шпиталі.

командир танка головний сержант Микола Янишин, який загинув у травні 2022 року внаслідок ворожого артилерійського удару під час порятунку своїх побратимів.

старший сержант Михайло Чабаненко, який у серпні 2022 року відбив три штурми опорного пункту на Донеччині, забезпечивши знищення декількох десятків солдатів противника, але загинув унаслідок інтенсивного артобстрілу.

навідник Денис Лабунський, який виявив хоробрість і стійкість під час боїв у Бахмуті. Загинув у Бахмуті в листопаді 2022 року внаслідок прямого влучання снаряда противника.

розвідник старший солдат Валентин Климчук, який у липні 2022 року під час штурму російських позицій на Миколаївщині особисто здійснив підрив двох російських бліндажів і захопив бойові документи противника. Загинув від кулі снайпера.

солдати Леонід і Роман Бутусіни. На початку березня 2022 року двоє братів у запеклих боях із переважальними силами противника на Чернігівщині не відступили, діяли рішуче та сміливо. Ціною власного життя врятували понад 30 бійців.

командир відділення батареї протитанкових керованих ракет «Стугна-П», солдат Юрій Ковальчук, який у травні 2022 року вміло відбивав усі російські атаки. До останнього залишився на бойовій позиції й загинув унаслідок артилерійського обстрілу.

Сьогодні – 29 серпня – День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.