«Ворог б’ється люто, запекло». Чи зможе армія РФ зупинити контрнаступ? | Новини Приазов’я

Президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу до жовтня спинити контрнаступ Збройних сил України. Про це 24 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни з посиланням на своє інсайдерське джерело. Така інформація може свідчити про те, що російське військове командування імовірно віддає накази про безперервні контратаки з метою довести український контрнаступ до кульмінації, навіть якщо це буде коштувати великих втрат для російської армії.

Крім того, аналітики зазначили, що українські війська можуть здійснити значний прорив на південному фронті, якщо підтвердиться низка ключових припущень. Зокрема, у випадку, якщо російські війська не матимуть необхідних резервів у західній частині Запорізької області, українські війська зберігатимуть достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойових сил російської армії, а також, якщо нинішні оборонні позиції російських військових не настільки сильно заміновані та підготовлені, як укріплення, що українські війська вже прорвали .

В Інституті вивчення війни радять проявити терпіння до плану української кампанії та очікувати, що контрнаступ ЗСУ триватиме до зими 2023-го – весни 2024 року. Експерти зазначили, що Україні не обов’язково здійснювати раптове і різке глибоке проникнення, щоб досягти успіху.

Чи може російська армія зупинити контрнаступ ЗСУ на запорізькому напрямку? В яких містах російські військові продовжують будувати оборонні укріплення, і чи заважає це українській армії? В якому випадку Росія буде змушена припинити війну, і від чого це залежить?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.