Генштаб повідомив про 21 бойове зіткнення на фронті за добу

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході й півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних дій на Бахмутському напрямку, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 вересня.

«Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському і Бахмутському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, а на Лиманському напрямку українські військові «успішно відбили атаку» в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області», – йдеться в ранковому зведенні.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснили шість «невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій». Крім того, українські військові відбили атаку сил РФ у районі Новомихайлівки Донецької області, повідомили в командуванні.

«На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав», – йдеться у зведенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що останніми днями російські війська знизили темпи своїх локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.