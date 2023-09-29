Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Генштаб повідомив про 21 бойове зіткнення на фронті за добу

Українські військові ведуть вогонь по російських позиціях на Донеччині, 26 вересня 2023 року

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході й півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних дій на Бахмутському напрямку, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 вересня.

«Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Куп’янському і Бахмутському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, а на Лиманському напрямку українські військові «успішно відбили атаку» в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області», – йдеться в ранковому зведенні.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснили шість «невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій». Крім того, українські військові відбили атаку сил РФ у районі Новомихайлівки Донецької області, повідомили в командуванні.

«На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав», – йдеться у зведенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що останніми днями російські війська знизили темпи своїх локалізованих наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG