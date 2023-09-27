Росія вперше назвала строки війни проти України: що це означає?

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії 26 вересня назвав строк, за який Кремль нібито має намір виграти війну проти України.

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«Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей», – заявив Шойгу, втім, не уточнивши, про які цілі йдеться.

Це чи не перша згадка про строки, протягом яких Кремль збирається досягнути цілей «спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну проти України – ред.) – раніше ні президент РФ Володимир Путін, ні Шойгу, ні інші топ-чиновники Кремля уникали цієї теми.

За даними української розвідки, Росія збиралася змусити Україну капітулювати за 3-4 дні у лютому 2022 року. Після цього різні джерела регулярно повідомляли про призначення Путіним дат захоплення якогось міста чи досягнення певної військової цілі.

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Востаннє, за повідомленням джерела американського Інституту вивчення війни, Путін наказував Шойгу зупинити наступ України до початку жовтня 2023 року – очевидно, що російський міністр із завданням знову не впорався.

Невідомі й нинішні цілі Росії у війні: про «демілітаризацію» та «денацифікацію» України Путін уже не говорить – регулярно звучить лише теза про «захист жителів Донбасу».

Головні питання випуску:

Чому Росія вперше озвучила строки війни з Україною?

На що розраховує Кремль, заявляючи про намір перемогти ЗСУ до 2025 року?

І що російський ВПК та Генштаб уже роблять, щоб витримати війну на виснаження з Україною та майже півсотнею країн Заходу?