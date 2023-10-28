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Нема чим забирати танки з поля бою – критично не вистачає тягачів та бронемашин

Нема чим забирати танки з поля бою – критично не вистачає тягачів та бронемашин
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Нема чим забирати танки з поля бою – критично не вистачає тягачів та бронемашин

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Чому ЗСУ критично не вистачає тягачів та евакуаційної техніки? Як з трофейних танків роблять «бремчики» ? Скільки БРЕМів має бути у ремонтно-евакуаційних взводах?

Британські «Челенджери» передали одразу з евакуаційними машинами. У 2019 році Львівський бронетанковий завод представив БРЕМ «Зубр» на базі танка Т-55. Чому зараз за півтора роки війни бронетанкові заводи не виробили достатню кількість БРЕМів?

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