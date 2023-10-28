Британські «Челенджери» передали одразу з евакуаційними машинами. У 2019 році Львівський бронетанковий завод представив БРЕМ «Зубр» на базі танка Т-55. Чому зараз за півтора роки війни бронетанкові заводи не виробили достатню кількість БРЕМів?
Нема чим забирати танки з поля бою – критично не вистачає тягачів та бронемашин
Випуски
-
12:00, 21 жовтня 2023
Кримчан залякують і «гребуть батьківщину захищати» | Крим.Реалії
-
12:00, 14 жовтня 2023
Вразливі місця Кримського мосту. Чи дістануть його ЗСУ? | Крим.Реалії
-
12:00, 07 жовтня 2023
Втеча з окупації під наркозом. Знайомство із Залужним та Зеленським | Крим.Реалії
-
12:00, 30 вересня 2023
Якими ракетами ЗСУ так точно вражають цілі у Криму? | Крим.Реалії
-
20:30, 25 вересня 2023
Єдиний пункт пропуску з РФ: як українці тікають з окупації? | #ВУКРАЇНІ
-
12:00, 23 вересня 2023
«Піджаки» на фронті. Хто і що гальмує наступ ЗСУ? | Крим.Реалії