Під час неоголошеного візиту до Києва міністра транспорту США Пітера Буттіджеджа, стало відомо, що в Україну зі США прибуде радник з питань інфраструктури.



Про це кореспонденту Радіо Свобода під час зустрічі із Буттіджеджом повідомили співробітники посольства США в Україні.



Сам Буттідджедж написав у соцмережі Х: «Я в Києві, щоб доставити нагору запит на розміщення тут інфраструктурного радника».



Як стало відомо кореспонденту Радіо Свобода, звати посадовця, який приїде зі США до Києва, Роберт Мерінер.



Він вже обіймав посаду радника з питань транспорту у Посольства США в Афганістані. Також розробляв інженерні проєкти для Повітряних сил і Військово-морських сил США, десятиліттями працював у різноманітних транспортних проєктах.



«Щоразу, коли ми можемо або краще координувати наші зусилля, або взаємодіяти дуже конкретно на технічному рівні (з українським урядом – ред.), ми хочемо переконатися, що у нас є ресурси для підтримки цього, зокрема людські», – сказав під час спілкування із пресою у Києві міністр транспорту США Пітер Буттіджедж.



Під час візиту до України Буттіджедж зокрема зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим. Обговорювалися питання логістики, експорту та імпорту різноманітної української продукції.



Серед іншого, як повідомив Денис Шмигаль, йшло обговорення про зацікавленість України «у залученні американського бізнесу до проєктів відбудови. Зокрема через проєкти державно-приватного партнерства».



В Офісі Президента зустріч із Буттіджеджом назвали «змістовною», та подякували «за потужну підтримку відбудови України».