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Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією

Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією
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Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією

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Гості: Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Олександр Самарський – експерт Центру вивчення Росії

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