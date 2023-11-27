Bild: США та Німеччина штовхатимуть Україну до перемир'я з Росією

Гості: Костянтин Машовець – військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», Олександр Самарський – експерт Центру вивчення Росії
Випуски
-
16:30, 27 листопада 2023
Росія просувається у «промці»: на Авдіївку чекають вуличні бої?
-
16:30, 24 листопада 2023
Росія штурмує Кліщіївку під Бахмутом, НАТО готується до війни з РФ
-
16:30, 23 листопада 2023
Один боєць ЗСУ на п'ять окупантів: Росія знову йде на Авдіївку
-
16:30, 22 листопада 2023
Бахмут: Росія боїться оточення, Гіркін йде у президенти
-
16:30, 21 листопада 2023
США дають ЗСУ далекобійний HIMARS? У Росії проблеми на лівобережжі
-
16:30, 20 листопада 2023
ЗСУ відкинули армію Росії на північ від Авдіївки, голова Пентагону в Києві