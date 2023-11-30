Німеччина відсьогодні закриває консульство в російському Калінінграді

Генеральне консульство в російському анклаві Калінінград у Європі припиняє роботу 30 листопада – про це йдеться на сайті дипломатичних представництв Німеччини в Росії.

«З 30.11.2023 р. Генеральне консульство у Калінінграді буде закрито», – йдеться в повідомленні.

Дипломатичне відомство просить звертатися з консульських та паспортних питань з цього округу до генконсульства в Санкт-Петербурзі, а з візових питань – виключно до візового відділу посольства Німеччини в Москві.

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У травні 2023 року в МЗС Німеччини повідомили, що уряд вирішив закрити консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Посольство Німеччини в Москві та його консульство в Санкт-Петербурзі не постраждають.

Це рішення ухвалили після того, як Москва встановила обмеження на кількість німецького персоналу в Росії в 350 осіб.