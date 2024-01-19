Прем’єр Пакистану проведе сьогодні огляд нацбезпеки через протистояння з Іраном – міністр

Тимчасовий виконувач обов’язків прем’єр-міністра Пакистану Анваар-уль-Хак Какар скликав нараду вищого цивільного і військового керівництва на 19 січня для огляду національної безпеки через протистояння з Іраном, повідомив Reuters міністр інформації Муртаза Солангі.



Пакистан 18 січня завдав ударів по сепаратистських бойовиках на території Ірану у відповідь на напад Тегерана. МЗС Пакистану заявило, що пакистанські удари були завдані по базах «терористів». Ці удари були завдані після обстрілу Іраном південно-західної провінції Белуджистан у Пакистані, у результаті якого, за даними пакистанської влади, загинули двоє дітей.

Іран 16 січня заявив, що завдав удару ракетами і безпілотниками по двох штабах угрупування «Джейш аль-Адль», що виступає проти Тегерана.

Як повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim, атака була націлена на район у провінції Белуджистан, «де була одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, були знищені.

Після пакистанських ударів тимчасового повіреного у справах Пакистану викликали до Міністерства закордонних справ у Тегерані. МЗС Китаю заявив, що Пекін готовий виступити посередником між Іраном і Пакистаном.