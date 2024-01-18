Іран після ударів Пакистану викликав тимчасового повіреного, Китай пропонує посередництво

Іранські ЗМІ повідомили, що після пакистанських ударів ударів тимчасового повіреного у справах Пакистану викликали до Міністерства закордонних справ у Тегерані.

Тим часом, у Пекіні речниця МЗС заявила, що Китай готовий виступити посередником між Іраном і Пакистаном.

«Китайська сторона щиро сподівається, що обидві сторони зможуть проявити спокій і стриманість й уникнути ескалації напруженості», – сказала речниця МЗС Мао Нін.

«Ми також готові зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації, якщо обидві сторони цього бажають», – додала вона.

Вранці 18 січня пакистанські військові завдали повітряних ударів по, як вони заявили, об’єктах бойовиків у сусідньому Ірані. Під час удару, за словами місцевого іранського чиновника, загинули щонайменше четверо дітей і троє жінок. Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що ці удари були завдані по базах «терористів».

Обстріл був здійснений після удару Ірану по південно-західній провінції Белуджистан у Пакистані 16 січня, у результаті якого, за даними пакистанської влади, загинули двоє дітей.

Іран 16 січня заявив, що завдав удару ракетами і безпілотниками по двох штабах угрупування «Джейш аль-Адль», що виступає проти Тегерана.

Ісламабад після цього відкликав свого посла з Ірану на знак протесту проти удару і заявив, що «зберігає за собою право відповісти» на «незаконну атаку» Тегерана.