Гості програми: Владислав Селезньов - військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Олексій Їжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень
Випуски
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16:30, 28 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 27 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 26 лютого 2024
Донбас.Реалії
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16:30, 23 лютого 2024
ЗСУ відкинули РФ у Побєді, Росія готує анексію Придністров'я?
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16:30, 22 лютого 2024
Росія захопила Побєду на захід від Донецька: це дорога на Вугледар | Радіо Донбас Реалії
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16:30, 21 лютого 2024
Росія зазнала втрат на полігоні, чи буде загострення на Запорізькому фронті