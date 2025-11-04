DeepState: Армія РФ «поглинає» Покровськ. Що буде із Мирноградом? | Радіо Донбас Реалії

Ефір Радіо Донбас Реалії – щодня у будні з 16:30 до 17:10. Шукайте нас у всіх популярних соцмережах – donbassrealii.
Випуски
-
16:30, 04 листопада 2025
Десантники та ГУР заявляють, що зупинили Росію на півночі Покровська: деталі | Радіо Донбас Реалії
-
16:30, 03 листопада 2025
DeepState: йдуть бої за залізницю в Покровську. Навіщо ГУР закинуло десант? | Радіо Донбас Реалії
-
16:30, 31 жовтня 2025
«Котли» у Покровську та Куп'янську – фейк РФ? Україна не підтверджує Радіо Донбас Реалії
-
16:30, 30 жовтня 2025
Донбас.Реалії
-
16:30, 29 жовтня 2025
DeepState: РФ перерізала трасу між Покровськом та Мирноградом | Радіо Донбас Реалії
-