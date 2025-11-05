Люди втікають від наближення фронту: історія жінки, яка виходила з Мирнограда пішки

70-річна жителька Мирнограда Донецької області Ніна Петрівна три дні йшла пішки, щоб евакуюватись. До міста вже не заїжджають евакуаційні екіпажі та волонтери.

Евакуаційний екіпаж поліції «Білі янголи» забрав жінку в Добропіллі, що на Донеччині. Нині це крайня точка в напрямку Мирнограда, звідки відбувається евакуація цивільних. Разом з екіпажем поліції працювала знімальна група Радіо Свобода.

Ніна Петрівна пережила триденну виснажливу дорогу. Жінка йшла трасами. Каже, полями та посадками, можливо, було б безпечніше, але переконана, що заблукала б. Аби прокласти собі маршрут, Ніна Петрівна розпитувала дорогу у місцевих в Родинському та всіх, кого зустрічала на шляху.

«В одній машині спала, яка не горіла, а так просто стояла. Я там переночувала, а потім і другий раз у машині. Думала, що не дійду. Мені 70 років. Мені діти говорили: «Мамо, ти не дійдеш», – розповідає Ніна Петрівна.

Шлях жінки пролягав поблизу лінії бойового зіткнення. Від російських дронів Ніна Петрівна ховалась під деревами.

«Іду, де посадка, я в сторону, в посадку. Як пролетів, я далі йду. Йшла на ризик. Пташок в небі менше, ніж дронів. Дрон за дроном. Досиділась до останнього», – каже жителька Мирнограда.

За словами Ніни Петрівни, вона зволікала з евакуацією, бо доглядала за 85-річною сусідською жінкою, яка залишилась сама.

«У місто тільки військові заїжджають, більше ніхто. Я до них зверталась, вони дуже добре до мене ставились. Я в Чехію могла телефонувати, у них в підвалі інтернет є, я дітям дзвонила. Діти гроші висилали. Говорили: «Мамо, виїжджай». Я не виїхала. Бабусю доглядала, якій 85 років. Вона нікому не була потрібна», – пояснює Ніна Петрівна.

Разом з жінкою виходити ніхто з місцевих мешканців Мирнограда не захотів.

«Ніхто не схотів. Всі там сидять у підвалах. Ні сліз вже немає, нічого. Нерви на межі», – додала Ніна Петрівна.

Того дня екіпажу «Білі янголи» вдалося евакуювати з Добропілля й 15-річного Данила разом з його родиною. Вони – переселенці з Покровська. Окрім того, евакуаційний екіпаж вивіз 80-річного чоловіка до доньки у Харків.

Евакуація цивільного населення із Добропілля відбувається вже впродовж трьох місяців. Вона розпочалася після того, як російські війська прорвали лінію фронту і утворився виступ у глибину приблизно 10 кілометрів в тил до українських військ. Евакуація з міста продовжується. У місті досі лишається понад півтори тисячі людей.