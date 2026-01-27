Після розмови зі Стере Зеленський заявив про готовність Норвегії долучитись до підготовки кроків для відновлення України

Після розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере український президент Володимир Зеленський заявив про готовність Норвегії приєднатись до підготовки кроків для відновлення України.

«Були пакети енергетичної підтримки від Норвегії, і це дійсно відчутно. Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей», – написав він у телеграмі.

Також Зеленський поінформував Йонаса Гар Стере про тристоронній формат зустрічей в ОАЕ.

«Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля», – зазначив він.

Норвезька сторона наразі цю розмову не коментувала.

Норвегія надає Україні військову, політичну та гуманітарну підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ.