Росія втратила один із супутників системи, яку називають аналогом Starlink

Російська аерокосмічна компанія «Бюро 1440» втратила один із 16 перших серійних супутників системи «Світанок» («Рассвет»), запущених на орбіту в березні 2026 року. Це, як пише видання «Коммерсант», випливає із даних сайтів для моніторингу космічних апаратів.

Інформацію про втрату супутника підтвердили виданню в компанії «Бюро 1440». Там заявили, що зараз на низькій навколоземній орбіті перебуває шість експериментальних апаратів «Світанок-1» та «Світанок-2» та 15 супутників першого запуску.

Про втрату супутника ще 6 червня писав журналіст Анатолій Зак.

24 березня компанія «Бюро 1440» оголосила, що вивела на орбіту перші серійні 16 супутників орбітального угруповання зв’язку «Світанок». У компанії заявили, що запуск апаратів – «перехід від експериментів до створення сервісу зв’язку».

Російська приватна космічна компанія «Бюро 1440» створює низькоорбітальну супутникову систему, російський аналог Starlink, для високошвидкісної широкосмугової передачі даних. Передбачається, що до кінця 2030 року угруповання «Бюро 1440» має складатися з 292 супутників, всього планується запустити 383 супутника.

Проєкт створення російського супутникового угруповання для широкосмугового доступу в інтернет фінансується в рамках національного проєкту «Економіка даних». На нього планується виділити 102 мільярди рублів із федерального бюджету й 329 мільярдів із власних коштів компанії.