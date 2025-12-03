Російського космонавта Артем’єва зняли з місії Crew-12 – припускають витік даних SpaceX

Російського космонавта Олега Артем’єва виключили з екіпажу місії Crew-12 за два з половиною місяці до старту, написав у телеграмі аналітик ракетних пусків Георгій Трішкін. На його повідомлення звернуло увагу видання The Insider.

За даними джерел Трішкіна, Артем’єва зняли через можливе порушення експортних обмежень ITAR – правил, що регулюють експорт військових технологій США. Співрозмовники стверджують, що космонавт нібито фотографував документацію та матеріали SpaceX, а потім «виніс у телефоні» секретну інформацію.

«Зняття з польоту за два з половиною місяці до місії без виразного пояснення причин – це радше непряма ознака, але показова. Уявити собі ситуацію, в якій досвідчений космонавт може ненавмисно припуститися такого брутального порушення, дуже важко», – розповів Трішкін.

Телеграм-канал «Юро, пробач!» також стверджує, що Артем’єва, який проходив підготовку на базі SpaceX у Готорні, усунули після того, як він «фотографував на телефон двигуни SpaceX та інші внутрішні матеріали», а потім виніс дані з території бази.

2 грудня «Роскосмос» підтвердив заміну Артем’єва на Андрія Федяєва в складі основного екіпажу місії Crew-12. «Рішення ухвалене у зв’язку з переходом Олега Артем’єва на іншу роботу», – стверджує російське космічне агентство.

Артем’єву 54 роки, він Герой Росії. Космонавт здійснив три польоти, провів у космосі 560 діб. З 2019 року є депутатом Московської міської думи від владної партії «Єдина Росія».

Місія Crew-12, старт якої очікується в лютому 2026 року, відбувається за програмою обміну між НАСА та «Роскосмосом».