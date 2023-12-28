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Новини | Міжнародні

Космонавти РФ та астронавти США продовжать спільні польоти на МКС до 2025 року

Астронавт NASA Френк Рубіо (ліворуч) та космонавти «Роскосмосу» Сергій Прокопієв та Дмитро Петелін перед польотом на МКС. Байконур (Казахстан), 20 вересня 2022 року (архів)
Астронавт NASA Френк Рубіо (ліворуч) та космонавти «Роскосмосу» Сергій Прокопієв та Дмитро Петелін перед польотом на МКС. Байконур (Казахстан), 20 вересня 2022 року (архів)

«Роскосмос» та NASA домовилися про продовження дії угоди про перехресні польоти на Міжнародну космічну станцію (МКС) до 2025 року включно. Про це 28 грудня повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на російську космічну корпорацію.

У липні та грудні компанії підписали доповнення до домовленості про польоти інтегрованих екіпажів на російських та американських кораблях. Виконавчий директор «Роскосмосу» Сергій Крикальов у листопаді повідомив «Інтерфаксу», що додаткова угода з NASA забезпечує проведення двох перехресних польотів на МКС до 2025 року.

Рішення ухвалене для уникнення ризику у разі позаштатних ситуацій – щоб станція не залишилася без фахівців по одному із сегментів.

2023 року за угодою між «Роскосмосом» та NASA здійснено дві місії на МКС. У вересні до станції полетів «Союз МС-24», до складу якого разом із Олегом Кононенком та Миколою Чубом входила астронавтка NASA Лорал О'Хара. Торік у серпні на кораблі Crew Dragon-7 на станцію прибув космонавт «Роскосмосу» Костянтин Борисов.

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