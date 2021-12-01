Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Акція протесту в центрі Києва 1 грудня

«Захисти Україну – зупини переворот» – акція протесту 1 грудня в Києві. Радіо Свобода веде онлайн-трансляцію з майдану Незалежності.

Учасники акції виступають проти політики нинішньої влади. Серед головних вимог – звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака. Організатори – громадське об’єднання «Рух опору капітуляції», партія «Демократична сокира» – звинувачують голову Офісу президента у зриві операції із затримання російських найманців «вагнерівців». Сам Єрмак звинувачення відкидає.

Організатори мітингу називають свою акцію мирною.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG