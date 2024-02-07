Українського альпініста, який майже 6 років вважався загиблим, повернуть в Україну – МЗС

ЛЬВІВ – Український альпініст і фотограф Георгій Сутурін, який вважався зниклим майже 6 років, як виявилось, перебуває у міграційному центрі Таїланду. Як підтвердив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України, посольство України в Таїланді допомагає чоловікові оформити необхідні документи для повернення на батьківщину.

Ще у 2018 році львівські альпіністи та друзі Георгія Сутуріна довідались, що він нібито загинув за кордоном. Про це в соціальних мережах повідомила подруга українця, але швидко прибрала свій пост.

Була інформація, що він зник, більше нічого не було відомо

«Георгій жив у Львові, а сам він родом із Червонограда. Ми разом були в експедиціях і на зборах, він – фаховий фотограф. Фотографував нас, також і продавав роботи. Потім він поїхав у Таїланд, і я з ним втратив спілкування. Була інформація, що він зник, більше нічого не було відомо. Георгій жив у Києві, і саме звідти поїхав за кордон, тобто змінив місце проживання. З того, що мені відомо, він, коли був ув’язнений, втратив контакт із сином», – каже Олесь Пограничний, керівник приватної «Школи вільних і небайдужих» у Львові.

Наприкінці 80-х – початку 90-х Георгій Сутурін займався альпінізмом, був членом львівського клубу «Скеля».

Знайомі Георгія Сутуріна вважають, що МЗС має допомогти повернутись альпіністові в Україну. 58-річний чоловік три роки перебуває в ув’язненні у Бангкоку через нелегальний статус у Таїланді, як інформує МЗС України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголошує у коментарі Радіо Свобода, що справою громадянина України дипломати займаються з перших днів його затримання і зараз посольство України у Таїланді працює над оформленням всіх потрібних для його повернення в Україну документів.

Всі ці роки нічого не повідомлялось про місцеперебування Георгія Сутуріна. Про нього нещодавно згадав в інтерв’ю одному з російських видань музикант російського рок-гурту «Бі-2» Гліб Колядін. Учасники цього колективу, який має антивоєнну позицію, були затримані наприкінці січня цього року у Таїланді під час виступу і перебували кілька днів у різних тюрмах в міграційному центрі тимчасового утримання в Бангкоку. Власне, там і познайомилися з українським альпіністом.

Російський музикант розповів, що «є невесела історія, що в тюрмі для мігрантів три роки перебуває Георгій Сутурін з України, і до нього за цей час ніхто не прийшов з українського консульства. Цей чоловік втратив зв'язок із сином. Він нічого не знає, що у світі відбувається, не знає, що було в Бучі і Маріуполі. І хоче повернутися додому».

МЗС України спростовує інформацію про те, що до українського альпініста ніхто не приходив протягом років його утримання в міграційному центрі. Як повідомляє речник МЗС, чоловіка відвідували українські консули і пояснили йому, як законно можна повернутися в Україну. Спершу чоловік нібито хотів залишитись в Таїланді, але тепер виявив бажання повернутись на батьківщину. Стан здоров’я українця задовільний.

Радіо Свобода намагалося зв'язатися з рідними Георгія Сутуріна, але на телефонні дзвінки вони не відповідають.