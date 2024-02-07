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Секретар РНБО прокоментував заяви про можливу відставку Залужного

UKRAINE – Oleksiy Danilov, Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council, speaks with Reuters during an interview. Kyiv, June 29, 2023
UKRAINE – Oleksiy Danilov, Secretary of Ukraine's National Security and Defence Council, speaks with Reuters during an interview. Kyiv, June 29, 2023

Повідомлення про відставку головнокомандувача Збройних сил без офіційного підтвердження «шкідливі», вважає секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024.

Таким чином Данілов відповів на повідомлення про такі заяви в медіа.

«Що стосується ситуації, пов’язаної з тією чи іншою посадовою особовою, коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів, це дуже небезпечна, більше того, шкідлива річ. Коли будуть ухвалені ті чи інші рішення, ми зможемо з вами про це вже говорити, як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора року знімати з посади, або робити якусь заміну, це шкодить інтересам держави», – заявив він.

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На питання про те, як проходять наради командування підтвердив, що на них відбуваються дискусії:

«Чи є дискусії на засіданнях Ставки, на засіданнях РНБО? Обов’язково, для цього і є ця спільнота, яка має дискутувати, мати свою точку зору на ті чи інші позиції, це є абсолютно природній, нормальний демократичний шлях. Набагато гірше, коли дискусії немає. Коли немає дискусії, тоді немає кисню, й тоді буде болото, а це ніколи не йде на користь демократії».

Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».

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Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого в інтервʼю італійському телеканалу Rai News 24 підтвердив, що розглядає можливість відправити у відставку Валерія Залужного.

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