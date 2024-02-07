Секретар РНБО прокоментував заяви про можливу відставку Залужного

Повідомлення про відставку головнокомандувача Збройних сил без офіційного підтвердження «шкідливі», вважає секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки-2024.

Таким чином Данілов відповів на повідомлення про такі заяви в медіа.

«Що стосується ситуації, пов’язаної з тією чи іншою посадовою особовою, коли починається роздмухування ситуації без нормативно-правових документів, це дуже небезпечна, більше того, шкідлива річ. Коли будуть ухвалені ті чи інші рішення, ми зможемо з вами про це вже говорити, як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня вже півтора року знімати з посади, або робити якусь заміну, це шкодить інтересам держави», – заявив він.

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На питання про те, як проходять наради командування підтвердив, що на них відбуваються дискусії:

«Чи є дискусії на засіданнях Ставки, на засіданнях РНБО? Обов’язково, для цього і є ця спільнота, яка має дискутувати, мати свою точку зору на ті чи інші позиції, це є абсолютно природній, нормальний демократичний шлях. Набагато гірше, коли дискусії немає. Коли немає дискусії, тоді немає кисню, й тоді буде болото, а це ніколи не йде на користь демократії».

Ввечері 29 січня низка медіа з посиланням на свої джерела повідомила, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного можуть звільнити. Міністерство оборони України після цього оприлюднило коротку заяву: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда».

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Також речник президента Сергій Никифоров в коментарі «Українській правді» на запитання, чи звільняв президент Залужного, відповів: «точно ні».

Попри те, що офіційно українська влада на різних рівнях заперечила наявність указу президента про звільнення Залужного, медіа продовжують вказувати на тривалі розбіжності у поглядах між президентом і головнокомандувачем на тлі складної ситуації на фронті й зменшення чи затримки західної підтримки для Києва.

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого в інтервʼю італійському телеканалу Rai News 24 підтвердив, що розглядає можливість відправити у відставку Валерія Залужного.