У Стратегічному командуванні США розповіли про хлопця з Коломиї

Назарій Мельничук – військовий США, лейтенант другого класу 10-го ескадрону міжконтинентальних ракет ВПС Сполучених Штатів.

Про історію Мельничука і його шлях у збройних силах США розповідє видання Військово-повітряних сил США в рамках ініціативи «Обличчя оборони».

Мельничук переїхав з української Коломиї до нью-йоркського району Бруклін у США в 13 років і так згадує свої дитячі роки: «В Коломиї всі один одного знали. Ми жили біля гір і тому я багато збирав ягоди і ходив у походи, що дуже популярно в Україні».

Мене прийняли до програми саме завдяки українській мові

«Мій батько був анестезіологом, а мати – педіатром. Вони не заробляли багато і нам ледь вистачало на життя. Частково причина була в тому, що це було майбутнє моє і мого брата. Я б не займався тим, що роблю тепер, якби мої батьки не зробили так, щоб ми сюди переїхали», – цитує Назарія видання.

Знання української, російської та англійської дозволило Мельничуку взяти участь у програмі розвитку мов та культур ВПС США. «Я вільно розмовляю українською та російською і мене прийняли до програми саме завдяки українській мові», – говорить він.

Мельничук мав нагоду служити в Україні як перекладач для радників програми партнерства з українськими військовими та Національним університетом оборони України.

«Українські військові подали запит на підтримку командування силами США в Європі (EUCOM), бо було створено програму EUCOM зі співпраці з країнами, які не є членами НАТО, але є партнерами НАТО, такими як Україна. – говорить Назарій. – Через цю програму радники, на запит українських військових, надавали підтримку Україні в досягненні стандартів НАТО».