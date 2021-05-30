До Землі наближається астероїд завбільшки, як Ейфелева вежа – NASA

«Потенційно небезпечний астероїд» завбільшки, як Ейфелева вежа, наближається до Землі і має пролетіти повз 1 червня, повідомляє американська космічна агенція NASA.

NASA включило дані про астероїд 2021 КТ1 до своєї таблиці «потенційно небезпечних».

Астероїд наблизиться до Землі на відстань 8,5 млн км, пише The Sky. Його швидкість становить 18 кілометрів за секунду.

Відстань на яку астероїд наблизиться до Землі у дев‘ять разів більша, ніж відстань від Землі до Місяця, а швидкість з якою він пролітатиме в 20 разі перевищує швидкість кулі, випущеної з рушниці, додає Newsweek.

NASA наразі відслідковує 26 000 астероїдів і приблизно 900 з них мають ширину більше кілометра, додає Newsweek.