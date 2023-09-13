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Війна

Атака на кораблі, нові операції та план ЗСУ щодо Криму: деталі

Експерти видання Defense express називають цей удар ЗСУ по російських суднах у Севастополі «унікальним»
  • Вибухи, пожежа та пошкоджені кораблі: наслідки атаки на Севастополь

Цього разу медіа пишуть про підбитий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Російське міноборони пише про ракетну атаку. В українських повітряних силах пишуть про «шторм» і обіцяють: далі буде. Експерти видання Defense express називають цей удар «унікальним».

Чи здатні ЗСУ знищити флот РФ в Криму повністю?

  • Два диктатори домовилися

Північнокорейський керівник Кім Чен Ин зустрівся із російським президентом Володимиром Путіним. І повторив, що підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Путіна під час війни Росії проти України.

Зустріч відбулася на космодромі «Восточный». Там же обидва керівники випили за здоров'я одне одного. А на закритій зустрічі спілкувалися майже п'ять годин. Чи підсилить КНДР Росію зброєю?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • І про майно Віктора Медведчука

Журналісти програми Схеми з’ясували, що броньований Mercedes-Benz із власності Медведчука оголосили у розшук. А розслідувачі видання Bihus-info виявили, що після того, як було оголошено про арешт активів Медведчука, у них кілька разів змінювалися власники. За припущенням журналістів, теперішній власник має зв’язки із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Постачальник-«парія» і Росія: яку зброю Північна Корея може надати РФ
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Постачальник-«парія» і Росія: яку зброю Північна Корея може надати РФ

Президент Росії Володимир Путін дивиться на Північну Корею як на джерело поповнення свого арсеналу для продовження широкомасштабної війни проти України, оскільки Збройні сили України та санкції низки світових держав значно зменшили військову потугу країни-агресора.

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