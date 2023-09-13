Атака на кораблі, нові операції та план ЗСУ щодо Криму: деталі

Вибухи, пожежа та пошкоджені кораблі: наслідки атаки на Севастополь

Цього разу медіа пишуть про підбитий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону». Російське міноборони пише про ракетну атаку. В українських повітряних силах пишуть про «шторм» і обіцяють: далі буде. Експерти видання Defense express називають цей удар «унікальним».

Чи здатні ЗСУ знищити флот РФ в Криму повністю?

Два диктатори домовилися

Північнокорейський керівник Кім Чен Ин зустрівся із російським президентом Володимиром Путіним. І повторив, що підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Путіна під час війни Росії проти України.

Зустріч відбулася на космодромі «Восточный». Там же обидва керівники випили за здоров'я одне одного. А на закритій зустрічі спілкувалися майже п'ять годин. Чи підсилить КНДР Росію зброєю?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

І про майно Віктора Медведчука

Журналісти програми Схеми з’ясували, що броньований Mercedes-Benz із власності Медведчука оголосили у розшук. А розслідувачі видання Bihus-info виявили, що після того, як було оголошено про арешт активів Медведчука, у них кілька разів змінювалися власники. За припущенням журналістів, теперішній власник має зв’язки із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.